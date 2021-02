KB국민카드, 데이터 비즈니스 플랫폼 '데이터루트' 출시

데이터 분석, 시각화 보고서 등

온라인에서 각종 데이터 기반 서비스 제공

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 온라인 기반의 개방형 데이터 비즈니스 통합 플랫폼 '데이터루트(Dataroot)'를 선보였다고 16일 밝혔다.

이 플랫폼은 대형 프랜차이즈 기업, 중소기업, 지방자치단체 등 누구나 카드 빅데이터를 온라인 환경에서 분석할 수 있는 것이 특징이다. 데이터 추출과 가공, 분석에 이르는 전 과정이 시스템화 돼 신속하고 효율적으로 빅데이터 관련 업무를 진행할 수 있다. 또 정기적으로 데이터 분석 보고서를 구독할 수도 있다.

이 플랫폼은 ▲인구통계정보, 가맹점 정보 등 다양한 빅데이터를 기반으로 상권, 지역 등을 분석해 트렌드와 현황에 대한 보고서를 제공하는 '분석 솔루션' ▲비즈니스 이슈 해결에 필요한 다양한 데이터셋과 인사이트 리포트 조회가 가능한 '오픈랩' ▲빅데이터와 마케팅 인프라를 활용해 원하는 타겟에게 광고 메시지를 발송하는 '광고 서비스' 등 총 3개 부문으로 구성돼 있다.

'분석 솔루션'에서는 ▲상권 ▲지역 ▲테마 ▲관광·이벤트 등 4개 영역에 대한 빅데이터 주제 분석과 시각화 보고서 이용이 가능하며, 개별 니즈에 맞춘 맞춤 분석 서비스도 제공된다. 이 서비스를 통해 프랜차이즈 가맹본부의 경우 브랜드 입지 분석과 출점 전략 수립이 가능하고, 지방자치단체·연구기관은 공공부문 과제 해결과 정책 수립 등에 활용할 수 있다. 각 영역별 보고서는 주 또는 월 단위로 데이터가 최신화 돼 최근 소비 동향 파악이 가능하다. 또 지역별, 기간별, 업종별 세부 분석 조건 지정을 통해 필요에 맞게 세밀한 맞춤형 분석도 할 수 있다.

'광고 서비스'의 경우 카드 빅데이터 분석 알고리즘을 활용해 선정된 최적 타겟에게 혜택 메시지를 제공한다. 간단한 정보 입력을 통해 광고 서비스 접수가 가능하며 클릭률, 클릭 고객분석 등 광고 성과 분석에 대한 진행 상황 조회와 결과 분석 보고서도 확인할 수 있다.

'오픈랩' 서비스를 통해서는 시장 트렌드를 한 눈에 살펴 볼 수 있는 인사이트 보고서 확인과 서비스 개발, 시장 분석 등 비즈니스 이슈 해결에 필요한 다양한 데이터 상품 조회가 가능하다.

이 플랫폼 이용을 희망하는 기업체와 기관, 연구소 등은 별도의 계약 체결을 통해 분석 솔루션이 제공하는 다양한 영역·기간·지역 분석 서비스와 맞춤형 데이터 분석 서비스 등을 이용할 수 있다. 플랫폼 회원 가입 시에는 분석 솔루션의 샘플 분석 보고서와 오픈랩의 인사이트 보고서를 무료로 조회할 수 있고 KB국민카드의 다양한 데이터 상품군도 확인 가능하다.

KB국민카드 관계자는 "이 플랫폼은 누구나 편리하게 데이터 기반의 전략을 수립하고, 체계적인 마케팅 활동을 펼치는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다"며 "업종간 데이터 융합과 연결은 물론 빅데이터 시장을 선도하는 빅데이터 혁신의 허브로 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr