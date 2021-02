"죽으면 써니 춤 춰줄게" 또 등장한 여자배구 '학폭 미투'

[아시아경제 김영은 기자] 여자 프로배구 흥국생명 이재영·이다영 자매, 남자부 OK 금융그룹의 송명근·심경섭의 학교 폭력 사실이 드러나며 배구계의 '학폭 미투'가 이어지고 있는 가운데, 최근 배구단에 입단한 선수로부터 3년간 학교폭력을 당했다는 또 다른 폭로가 등장했다.

16일 온라인 커뮤니티 '네이트판'에는 '신입 프로 여자배구 선수 학폭 피해자입니다'라는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자는 "최근 배구 학폭 사건이 터지기 전에 배구단에 연락해 어떠한 합의금도 원하지 않고 자진사퇴를 원했지만, 자꾸 자신의 죄를 부정, 또한 배구단 측의 태도에 실망하여 글을 올리게 되었다"라며 "하루빨리 이 고통을 끝내고 싶다"라고 말했다.

최근 한 구단에 신입 선수로 입단한 선수로부터 3년간 학교폭력을 당했다고 주장한 작성자는 "2월 8일 배구단에 연락했더니 2~3일 뒤 연락을 주겠다고 했지만, 일주일간 연락이 없었다"라며 "제 실명을 거론하지 않은 상태였는데 2월 10일 가해자 부모에게 연락이 왔고 대충 얼버무려 사과를 했지만 '내 딸이 배구를 그만두면 너의 마음이 편하겠니', '너의 공황장애가 사라지겠니'라고 말했다"라고 설명했다.

이어 "아무리 기다려도 연락이 오지 않아 2월 15일 배구단 측에 다시 연락을 넣었더니 자신들은 해줄 수 있는 게 없으니 사자 대면을 해서 합의를 보라고 했다"면서 "증거를 요구했지만, 당시 제가 썼던 글들은 가해자들이 다 찢어놓았고 지금은 교과서에 적힌 제 심정, 고민 글쓰기 시간에 적었던 괴롭힘에 관한 글들과 몇 년간 심리치료 받은 것들이 남아있다"라고 전했다.

그러면서 "'걔는 왜 사냐, 죽지', '죽으면 장례식장에서 써니 춤을 춰 주겠다'라고 본인 친구들과 웃으며 이야기했다"면서 "저는 공황과 불안장애로 스포츠 관련의 모든 것을 보지 못하며 수면장애로 인해 일주일 내내 제대로 자지 못하고 있다"라고 전했다.

또한 작성자는 "거지 같다, 더럽다, 죽어라 등 언어폭력을 지속적으로 해왔고 저의 유학 소식에 '유학 가도 너 인생은 망했다'라는 등 온갖 욕을 3년간 학교생활 중에 들어왔다"라며 "매일같이 굳이 제자리까지와 괴롭히고 저주를 퍼부었다. 왜 괴롭히냐고 물어봐도 싫다는 이유밖에 없었다"라고 주장했다.

끝으로 가해자는 "이 글을 본 가해자들은 죄책감 좀 가지고 살았으면 좋겠다"라며 초등학교 졸업앨범 사진을 첨부했다. 작성자는 가해자의 실명을 직접 거론하지는 않았지만 초등학교 이름과 가해자의 성씨, 구단명 등을 추정할 수 있게 게시해 논란이 계속되고 있다.

앞서 지난 10일 한 온라인 커뮤니티에는 프로배구 흥국생명 이재영·이다영 선수로부터 학교폭력 피해를 입었다는 글이 올라왔다. 논란이 불거지자 이재영·이다영은 당일(10일) 사실을 인정하고 각자의 인스타그램 계정에 "깊은 죄책감을 가지고 있다"라며 사과문을 올렸지만, 이후에도 이들에 의한 또 다른 피해 사실들이 계속해서 폭로되며 배구계 '학폭 미투'가 이어지고 있다.

또한 남자 프로배구 OK 금융그룹 송명근과 심경섭도 중·고등학생 시절 동료를 폭행해 급소 부위 수술을 받게 만들었다는 등 학교폭력 가해자로 지목됐고, 이들은 가해 사실을 인정한 후 자숙의 의미로 올 시즌 남은 경기에 나서지 않겠다고 전했다.

김영은 기자 youngeun928@asiae.co.kr