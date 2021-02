성동구, 카카오톡으로 ‘지방세 환급’ 서비스 박수 받아

지방세환급금 통지서 받은 납세자 카카오톡에서 ‘성동구 지방세 환급’ 검색, 1대1 채팅 통해 환급번호, 성명, 은행(본인명의) 계좌번호 전송하면 신청



[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 15일부터 성동구민들이 손쉽게 환급금을 돌려받을 수 있도록 ‘카카오톡 환급신청서비스’를 시행한다.

지방세 환급금은 자동차세를 연납한 후 폐차나 소유권이전, 지방소득세의 국세경정, 이중납부 등의 사유로 발생한 것이 대부분으로 그간 환급금이 발생하면 즉시 환급 대상자에게 안내문을 발송해 신청하도록 했다.

그러나 아직 찾아가지 않은 최근 1년간 환급금이 올 1월말 기준 1254건, 8000만 원에 이른다.

특히, 10만 원 이하 미환급금 건수가 86.5%를 차지하는 것으로 나타나 소액 환급금에 대한 낮은 관심이 미환급금 발생의 주된 원인으로 꼽히고 있다.

또 코로나19 감염병 장기화로 비대면 환급신청 방법 확대가 요구되고 스마트폰 사용 증가에 따른 다양한 SNS를 통한 환급신청 방법 도입 필요성이 증가하게 됐다.

이에 따라 구는 납세자 편의를 위해 편리하고 손쉬운 환급 방법을 모색, 카카오톡 ‘성동구지방세 환급’ 채널을 개설, QR코드를 통해 채널을 추가할 수 있도록 했다.

기존 환급통지서를 받은 납세자가 직접 전화, 팩스, 문자로 환급계좌를 신청하거나 직접 인터넷이나 스마트폰 어플에 접속, 신청하는 방식에서 환급신청서 작성, 발송 등 절차없이 간편하게 환급받을 수 있게 돼 환급금 정리에도 많은 기여를 할 것으로 예상된다.

지방세환급금 통지서를 받은 납세자는 카카오톡에서 ‘성동구 지방세 환급’을 검색, 1대1 채팅을 통해 환급번호, 성명, 은행(본인명의) 계좌번호를 전송하면 신청된다.

그 후 담당자가 내용을 확인, 근무일 기준 1~3일 이내로 입금이 완료되기 때문에 신속하게 환급이 진행되는 것을 납세자가 직접 확인할 수 있다.

지방세환급금을 카카오톡으로 신청하면 환급 계좌신청서 작성이 필요 없어 우편비용이나, 문자, 전화 통신료 또한 절감할 수 있어 사회적 비용 측면에서도 합리적이다.

정원오 성동구청장은 “카카오톡 환급신청 시스템은 납세자의 권익보호와 납세편의를 위한 시대에 발맞춘 세무행정서비스로 앞으로도 스마트 포용도시에 걸맞는 다양한 서비스가 납세자에게 제공될 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr