금천구 불법촬영 시민감시단 참여자 10명 모집

자원봉사로 활동할 금천구 여성주민 10명 모집... 3~12월 화장실 불법촬영 점검, 캠페인 활동 등 업무 수행 ... 18~22일 구청 7층 통합복지상담실 방문 또는 이메일 신청

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 불법촬영으로부터 안전한 환경을 만들기 위해 주민참여 중심의 ‘불법촬영 시민감시단’을 구성, 참여자를 2월18일부터 22일까지 모집한다.

‘불법촬영 시민감시단’은 지역 내 ‘불법촬영 안심 네크워크’ 기반 구축을 위해 올해부터 새롭게 운영되는 사업이다.

모집인원은 총 10명으로, 최종 선발된 감시단은 3월부터 12월까지 월 2회 공공 및 민간 개방 여성화장실 불법촬영기기 설치여부 점검과 불법촬영 예방 캠페인 활동 등의 업무를 수행한다.

신청자격은 자원봉사 형태로 활동이 가능한 금천구 거주 여성으로서 폭력 예방 활동역량이 있는 시민단체 회원이거나, 불법촬영 예방에 관심을 갖고 시민감시단 역할을 적극적으로 수행 할 수 있는 주민이다.

참여를 원하는 구민은 금천구청 홈페이지 고시 ·공고 게시판에서 신청서식을 내려 받아 작성한 후 금천구청 7층 통합복지상담실에 방문 또는 전자우편(olivia7177@geumcheon.go.kr)으로 제출하면 된다.

유성훈 금천구청장은 “최근 불법 촬영 범죄 증가로 인한 사회적 불안감이 증대하고 있어 선제적 점검과 예방 활동이 중요하다”며 “앞으로도 금천구민들이 불법촬영으로부터 안전한 생활환경 조성을 위해 지속적인 노력을 전개해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 금천구청 홈페이지 고시 ·공고 게시판을 통해 확인하거나 금천구청 여성가족과에 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr