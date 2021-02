설연휴 가족모임 감염 … 부산 일가족 6명 코로나19 확진

부산 보건당국, 15일 19명 양성 판정 ‥ 5명은 가족 ‘경남 1명’이 전파 추정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 설 연휴 기간 부산에서 가족 모임을 한 일가족 6명이 코로나19에 확진됐다.

부산시 보건당국은 15일 오후 “부산 3030번부터 3048번까지 19명이 코로나19 양성 판정을 받았다”고 온라인 브리핑을 통해 밝혔다.

지역별로 남구 5명, 해운대구 4명, 영도구 2명, 동래구 2명, 수영구 2명, 사하구 1명, 해외입국 2명이다. 나머지 1명은 병원 환자다.

추가 확진자 가운데 5명은 경남 2056번과 함께 설 연휴인 11일부터 12일까지 부산 남구 부모 집에서 시간을 함께 보냈다.

이들 중 다중이용시설에서 확진자와 접촉했다가 검사를 받은 경남 2056번이 13일 확진 판정을 받았으며 나머지는 이날 확진됐다.

보건당국은 설 연휴 직계가족을 포함한 5인 이상 모임을 금지한 만큼 5인 이상 사적모임 금지 위반 부분에 대해 조사 중이며 방역수칙 위반에 따른 처분을 검토하고 있다.

동일집단 격리 중인 기장병원에서도 1명이 확진됐다. 현재까지 환자 9명, 직원 5명, 접촉자 6명 등 20명이 감염됐다.

자가격리 중이던 항운노조원 가족 1명이 확진되면서 연관 확진자는 노조원 34명, 접촉자 33명 등 67명으로 늘었다.

집단감염이 발생한 서울 순천향병원 관련 1명도 확진됐다. 부산의 한 의료기관에서 확진자와 동선이 겹치면서 양성 판정을 받은 확진자의 가족 1명도 추가 감염된 것으로 알려졌다.

러시아에서 입국한 2명도 감염된 것으로 확인돼 현재 변이바이러스 관련 유전자 조사 중이다. 2명은 유증상으로 검사를 받아 확진됐으나 감염경로가 불분명해 보건당국이 역학조사 중이다. 나머지는 가족 간 감염 사례이다.

부산시 보건당국은 “나흘간 설 연휴가 끝나고 오늘부터 사회적 거리두기가 1.5단계로 완화됐지만 방역에 긴장을 늦출 수는 없는 상황”이라고 밝혔다.

이날 추가 확진으로 부산지역 누계 확진자는 3048명으로 늘었다. 자가격리자는 확진자의 접촉자 2335명과 해외입국자 3135명 등 모두 5470명으로 누적됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr