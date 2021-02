연우, 주당 190원 결산배당 결정

[아시아경제 황준호 기자] 연우 연우 115960 | 코스닥 증권정보 현재가 27,300 전일대비 450 등락률 +1.68% 거래량 98,637 전일가 26,850 2021.02.15 14:32 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩'[클릭 e종목]"연우, 실적 턴어라운드 전망…목표가 47%↑"[클릭 e종목]"연우, 저평가된 중소형 화장품사…목표가 26%↑" close 는 보통주 1주당 190원의 현금 결산배당을 결정했다고 15일 공시했다. 시가배당율은 1.0%이며 배당금 총액은 19억8180만3500원이다. 배당기준일은 지난해 12월 31일이다. 회사 측은 "일반주주에 대한 배당금은 주당 190원, 최대주주 및 특수관계인에 대한 배당금은 주당 140원"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr