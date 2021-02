[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 코로나19로 어려움을 겪는 화훼농가를 돕기 위한 꽃 나눔 행사를 실시했다고 15일 밝혔다.

최창수 농협손보 대표는 이날 고양시 덕양구에 위치한 소아원예힐링센터를 방문, 2000만원 상당의 꽃과 화분을 한국원예치료사협회에 전달했다. 전달한 꽃과 화분은 원예를 활용한 심리치료에 사용될 예정이다.

최창수 대표는 "꽃 나눔 행사 등을 통해 어려움을 겪고 있는 화훼농가 돕기에 최선을 다하겠다"며 "원예치료와 같은 치유농업이 활성화될 수 있도록 더욱 관심을 가질 것"이라고 말했다.

