화순군 ‘모바일 헬스 케어’ 참여자 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 오는 17일부터 지역 주민의 건강관리 서비스를 제공하기 위해 ‘모바일 헬스 케어’ 참여자를 모집한다고 15일 밝혔다.

이 사업은 혈압, 혈당 등 건강 위험요인을 지닌 성인을 대상으로 언제 어디서나 스마트 폰과 스마트 밴드(손목 활동량계)를 활용, 비대면 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하는 사업이다.

모집 인원은 70명으로 선착순 모집하며 사업 참여 희망자는 보건소 건강증진팀으로 전화 신청하면 된다.

우선순위 대상자는 모바일 헬스 케어 참여 경험이 없는 20∼50대 신규 신청자로 혈압, 공복 혈당, 허리둘레, 중성지방, HDL-콜레스테롤 5가지 건강 위험요인 중 1개 이상을 보유한 자로 스마트폰을 활용할 수 있어야 한다.

다만, 이미 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 진단을 받고 약물을 복용 중인 사람은 대상에서 제외된다.

최종 대상자로 선정되면 스마트 밴드(손목 활동량계)를 무상으로 받게 된다.

서비스는 6개월(24주)동안 보건소 모바일 헬스 케어 전문팀(의사, 코디네이터, 간호사, 영양사, 운동전문가)으로부터 개인별 식습관과 운동 상담 등 원격 맞춤형 건강관리 서비스를 받는다.

자세한 사항은 화순군 누리집 공지사항에서 모집 안내문을 참고하면 된다.

