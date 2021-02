김종인, 野단일화 "혼자 살겠다 하면 모두 죽어"…안철수 겨냥

당 대표 논란 관련해서도 "전혀 (생각) 없다"고 밝혀

[아시아경제 금보령 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 야권 단일화를 놓고 '나 혼자 살겠다고 고집하면 모두 죽는 것'이라는 평을 내놨다. 당 대표와 관련해서는 "전혀 생각 없다"고 일축했다.

김 비대위원장은 "단일화는 개인으로 이뤄지는 게 아니라 모두의 희망으로 이뤄지는 필승의 전략"이라며 "나 혼자 살겠다고 고집하면 모두 죽는 것이라는 게 명확하다"고 15일 밝혔다.

이어 김 비대위원장은 "후보 간 토론은 시민들이 후보의 면면을 충분히 알 수 있도록 해야 한다. 자칫 일부 후보만 유리하게 되지 않도록 대국민 토론·소통방식 등이 공정하게 관리돼야 결과에 모두 깨끗이 승복할 수 있을 것"이라며 "헐뜯기는 자제해야 한다. 후보 토론 정책과 건설적인 토론이 이뤄지고 나아가 상호 존중하는 것을 만들어가야 한다"고 말했다.

안철수 국민의당 대표와 금태섭 전 의원의 단일화가 삐걱대는 모습에 대해 김 비대위원장은 "그 원인을 따져보면 정치인이 소위 국민이 물어보는 사안에 대해서 자유자재로 답변할 수 있는 그런 역량 가져야만 정치인으로서의 자세가 아닌가 생각한다"며 "그런 것이 서로 협의가 안 되어서 토론이 무산되지 않았나 본다"고 말했다. 특히 안 대표를 향한 비판의 목소리를 냈다. 금 전 의원이 자유토론을 하자고 했으나, 안 대표가 정해진 주제로만 토론을 하자고 한 탓에 이날 토론회가 무산됐다고 봤기 때문이다.

김 비대위원장은 또 "한쪽(금 전 의원)은 자유롭게 토론하자고 하고, 한쪽(안 대표)에서는 고정된 질문 답변만 하자고 하면 그렇게 해서 이 토론은 될 수가 없다"고 지적했다.

당 대표와 관련해서는 "전혀 (생각) 없다"고 강조했다. 김 비대위원장은 전일 전일 본인의 페이스북에 자신이 당 대표로 추대됐으면 좋겠다는 내용의 글을 공유했다 삭제했다. 김 비대위원장은 "누가 나한테 카카오톡으로 페이스북에 그런 글이 있다고 보냈는데 그걸 보다가 잘못 눌렀는지 공유가 됐는지도 알지 못했다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr