[인터뷰]'미션파서블' 김영광 "액션 첫 도전, 날다람쥐 같아 만족해"(종합)

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김영광이 다양한 장르에 도전하고 싶다는 바람을 전했다.

김영광은 15일 오전 진행된 화상 인터뷰에서 영화 ‘미션 파서블’(감독 김형주)에 관한 다양한 이야기를 전했다.

‘미션 파서블’은 선입금 후업무 흥신소 사장 우수한(김영광 분)과 열정 충만 비밀 요원 유다희(이선빈 분)가 무기 밀매 사건 해결을 위해 전략적으로 공조하다 벌이는 아찔한 코믹 액션 영화로, 오는 17일 개봉한다.

김영광은 극 중 돈만 되면 무슨 일이든 다 하는 흥신소 사장 우수한 역으로 분해 작전 성공을 위해 목숨까지 바치는 최정예 비밀 요원 유다희 역의 이선빈과 호흡을 맞췄다.

이날 김영광은 “액션이 매우 만족스럽다”며 “첫 도전이라 진지하기보다 즐기며 할 수 있는 코믹 액션을 선택했다”고 말했다.

그는 “꾸준히 얄밉지만 해결해가는 과정이 인상적이었고, 온탕과 냉탕을 오가는 모습에 주안을 뒀다. 과정에서 우수한의 매력이 어떻게 하면 잘 보일지 고민했다”고 전했다.

속물적인 면은 더 부각해 표현했다. 김영광은 “장난칠 때 다소 얄미워 보일 수 있지만, 오히려 속물처럼 표현하려 했다. 난감한 상황에서 왜 그렇게까지 행동하는지 이해시킬 수 있도록 아주 얄밉게 보이려 연기했다”고 설명했다.

모든 액션을 대역 없이 소화한 김영광은 “키가 크고 팔이 길어서 액션 연기자와 모습이 일치하지 않아 어쩔 수 없이 전부 연기해 어려웠다”라고 솔직히 말하며 웃었다.

김영광은 자신의 액션 연기에 대해 “100점 만점에 88점”을 메기며 “처음 연기치고 날렵해 보여서 좋았다. 마치 날다람쥐 같았다”며 웃었다. 이어 “열심히 연습한 만큼 결과가 나오지 않았나. 후회없이 만족한다”고 덧붙였다.

성룡의 영화는 ‘미션 파서블’을 준비하는 데 큰 도움이 됐다. 그는 “좋아하는 액션 배우 성룡의 영화를 많이 찾아보며 참고했다. 그 밖에도 코믹 액션 영화들을 보며 영화를 준비했다”고 떠올렸다.

“새로운 도전을 즐긴다. 어떤 장르든 새로운 것을 해보고 싶은 마음이 앞선다. B급 감성의 코미디 영화와 애니메이션 영화를 좋아한다. 김영광식 코미디도 거기에서 나오는 게 아닐까.”

이선빈과 상대역으로 호흡을 맞춰 무기 밀매 사건을 풀어간 그는 “처음에 캐스팅됐다는 말을 듣고 ‘잘 맞겠다’고 느꼈는데 쾌활하고 잘 받아주는 스타일이더라. 덕분에 촬영 끝까지 편안하게 촬영할 수 있었다”며 “현장이 즐거웠다. 이선빈과 장난도 많이 쳤는데 분위기도 좋았다”고 말했다.

극 중 그룹 레드벨벳의 팬으로 등장하는 장면에 대해서는 “영상을 찾아보며 노래를 외웠다. 잘 불러야 하는데 말도 안 되는 상황에 노래를 불러 미안하다”고 사과해 웃음을 줬다.

김영광은 같은 날 스크린·안방 동시 출격을 준비 중이다. 영화 ‘미션 파서블’의 개봉과 동시에 KBS2 새 수목드라마 ‘안녕? 나야!’ 방영을 나란히 앞둔 상황. 그는 “우연히 드라마, 영화가 동시에 선보이게 돼 상당히 떨린다. 모두 재미있게 봐주시길 바란다. 골라보는 재미가 있을 것”이라고 기대를 당부했다.

“드라마에서는 저렇게까지 철이 없나 싶은 캐릭터다. 상대역인 최강희와 케미가 좋다. 둘 다 낯을 많이 가려서 친해지기까지 시간이 걸렸지만 이제 매우 친해져서 현장에서 호흡이 잘 맞는다.”

최근 방송된 JTBC 예능 ‘아는 형님’에서 고정 출연 섭외 제안을 거절한 사실이 뒤늦게 알려져 화제가 되기도 했다. 그는 “만약 지금 섭외가 들어온다면 고맙게 수락하지 않을까. 예능 녹화 당시 멤버들이 많이 도와줘서 호감을 느끼게 됐다”며 남다른 의지를 드러냈다.

코로나19(신종 코로나바이러스감염증) 여파 속 영화 개봉을 앞둔 것에 김영광은 “손익분기점인 150만 명만 넘길 바란다”고 말했다. 그러면서 “편하게 즐거운 마음으로 볼 수 있는 영화다. 복잡한 생각을 지우고 스트레스를 풀 수 있는 오락 영화”라고 어필했다.

2006년 모델로 데뷔해 2008년 드라마 ‘그들이 사는 세상’으로 연기를 시작한 그는 배우로는 13년 차를 맞았다. 김영광은 “많은 작품에 얼굴을 비추고 싶다. 장르와 관계없이 다양하게 쓰이는 배우가 되기 위해 노력할 것”이라며 각오를 다졌다.

“남자답고 무거운 누아르 작품을 해보고 싶다. 영화를 보면 내가 마치 주인공이 된 것처럼 상상돼 즐겁다. 스릴러 장르 속 악역에도 도전하고 싶다.”

사진=메리크리스마스

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr