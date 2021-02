[아시아경제 이광호 기자]코로나19에 따른 사회적 거리두기가 2단계로 한 단계 완화됨에 따라 수도권 은행 지점의 영업시간도 다시 1시간 늘어난다.

15일 은행연합회에 따르면 이날부터 수도권 은행 지점은 오전 9시부터 오후 4시까지 정상 체계로 운영된다.

앞서 지난해 12월 7일 금융산업사용자협의회와 전국금융산업노동조합은 사회적 거리두기 2.5단계 격상에 맞춰 한시적으로 수도권 은행 영업시간을 1시간 단축하기로 합의한 바 있다.

이에 따라 두 달 넘게 수도권 은행은 오전 9시 30분부터 오후 3시 30분까지 운영됐다. 평소 정상 개·폐점 시각과 비교해 30분 늦게 열고 30분 일찍 닫았던 셈이다.

은행연합회 관계자는 "수도권 은행 영업시간 단축이 거리두기 2.5단계를 전제로 합의된 내용인 만큼, 2단계로 완화된 이날부터 다시 정상 영업시간으로 복귀하는 것"이라고 설명했다.

