흥국생명 '학폭' 이재영·이다영에 '무기한 출전정지'

"뼈를 깎는 반성은 물론 피해자 직접 만나 용서 빌어야…"

여자프로배구 흥국생명이 학교 폭력 논란에 휩싸인 '쌍둥이 자매' 이재영·이다영에게 무기한 출전정지 징계를 내렸다.

흥국생명은 15일 "두 선수가 중학교 시절 가해 사실을 인정하고 사과하는 등 깊이 반성하고 있다"면서도 "사안이 엄중한 만큼 무기한 출전정지를 결정했다"고 발표했다. "이번 일로 배구를 사랑하시는 모든 분께 실망을 끼쳐 죄송하고 깊은 책임감을 느낀다. 학교 폭력은 절대 일어나지 말아야 할 일이며, 어떤 이유로도 용납될 수 없다"고 밝혔다. 이어 "해당 선수들의 잘못된 행동으로 인해 고통받은 피해자분들께 다시 한 번 사과 말씀을 드린다"고 했다.

이재영·이다영 자매의 학교 폭력 전력은 지난 10일 온라인 커뮤니티에 올라온 글을 통해 드러났다. '현직 배구선수 학폭 피해자들입니다'라는 제목의 게시물에 두 선수가 가한 학교 폭력 내용이 스물한 가지 피해 사례로 상세히 소개됐다. 사태가 일파만파로 커지자 이재영·이다영 자매는 각자의 인스타그램 계정에 자필 사과문을 올렸다. 피해자들에게 진심으로 사과한다며 고개를 숙였다.

흥국생명은 "두 선수는 자숙 기간 중 뼈를 깎는 반성은 물론 피해자분들을 직접 만나 용서를 비는 등 피해자분들의 상처가 조금이나마 치유될 수 있도록 모든 노력을 다해야 할 것"이라고 강조했다. 이어 "이번 일을 거울삼아 배구단 운영에서 비인권적 사례가 없는지 살피고, 선수단 모두가 성숙한 사회의 일원으로서 성장하도록 지원하겠다"고 했다.

