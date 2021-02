농협銀 "디지털 금융상품 가입하면 꽃 선물까지"

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 다음달 31일까지 코로나19로 졸업식, 입학식 등 각종 행사가 취소돼 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 돕기 위해 디지털 금융상품 가입고객을 대상으로 '꽃 선물하세요! 러브플라워' 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH스마트뱅킹, 올원뱅크, NH링크에서 이벤트 대상 디지털 상품 7종 중 1종 이상 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 총 2021명을 추첨해 꽃 6개월 정기구독권(21명), 희망 꽃다발(2000명)을 제공한다.

꽃 정기구독권 당첨 고객에게는 2주에 1번씩 6개월간 유리 화병과 꽃을 정기적으로 제공하고, 희망 꽃다발 당첨 고객에게는 1차(15일부터 28일), 2차(3월1일부터 31일까지)에 걸쳐 각 1000명씩 추첨해 총 2000명에게 꽃다발을 제공한다.

농협은행 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 등재돼 있는 이벤트 페이지를 해시태그(#선물하세요! 러브플라워)와 함께 본인의 SNS에 공유하고 ‘참여 완료’라고 댓글을 남긴 고객 중 총 50명을 추첨해 스타벅스 체리블라썸 워터보틀을 제공한다.

고명환 디지털마케팅부 부장은 “이번 이벤트를 통해 어려움에 처한 화훼농가를 돕고, 많은 분들이 꽃으로 감사와 축하, 사랑의 마음을 전할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr