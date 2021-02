통일운동가 백기완 선생, 폐렴 투병 중 별세…향년 89세

[아시아경제 정동훈 기자] 백기완 통일문제연구소장이 15일 향년 89세로 별세했다.

서울대병원 등에 따르면 백 소장은 이날 오전 입원 중 영면했다. 백 소장은 지난해 1월부터 폐렴 증상으로 입원해 치료를 받아왔다.

백 소장은 진보 진영의 대표적인 원로이자 통일운동가다. 1932년 황해도 은율군 장련면 동부리에서 태어나 1950년대부터 농민·빈 민·통일·민주화운동에 매진했다.

백 소장은 1964년에는 한일협정 반대운동에 참가했고, 1974년에는 유신 반대를 위한 1백만인 서명운동을 주도하다 긴급조치 위반으로 투옥됐다. 1979년 `YMCA 위장결혼 사건'과 1986년 `부천 권인숙양 성고문 폭로 대회'를 주도한 혐의로도 체포돼 옥고를 치렀다.

1987년 대선에서는 독자 민중후보로 출마했다가 김영삼·김대중 후보의 단일화를 호소하며 사퇴했다. 1992년 대선 출마 이후에는 자신이 설립한 통일문제연구소 소장으로 활동해왔다.

민중가요 `임을 위한 행진곡'의 가사 원작자이기도 하다. 유족으로는 부인 김정숙씨와 딸 백원담(성공회대 중어중국학과 교수)·백미담·백현담, 아들 백일씨가 있다.

빈소는 서울대병원 장례식장 2호실에 차려졌다. 발인은 19일 오전 7시다.

