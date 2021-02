서초구 '장애인보장구 비대면 무료수리 딜리버리 서비스'

서울시 최초 전화로 예약 비대면 수거, 수리후 택배배송까지 비대면 서비스 제공, 자외선소독, 항균살균까지...

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 코로나19 속 거동이 불편한 장애인이 불편 없이 다닐 수 있도록 서울시 최초 '장애인 보장구 무료수리 딜리버리 서비스' 사업을 추진한다.

장애인의 팔다리와 같은 보장구는 한번 고장이 나면 이동을 할 수 없어 장애인들의 거동에 큰 불편을 초래한다.

그러나 코로나19로 고장난 보장구를 고치고 싶어도 대면수리가 어렵기 때문에 그동안 장애인들은 집 밖을 나서지 못하는 생활을 하는 등 불편함을 겪어 왔다.

이에 구는 장애인이 전화로 예약하면 수거일 일정을 조율한 후 수거 당일 현관 앞에 고장난 보장구를 내놓으면 수리센터 직원이 방문 출장·수거 후 다시 장애인 집으로 택배배송까지 해주는 서비스를 실시하게 됐다.

특히 수리센터에서는 보장구 수리 뿐 아니라 자외선소독, 항균살균 작업까지 해서 포장·배송해 주어 코로나19 상황 속에도 안심하고 이용할 수 있다.

예약 접수는 한우리 보장구 수리센터로 하면 된다.

구 관계자는 “이번 사업으로 신속한 수리 서비스와 수리비용 지원을 통해 장애인이 불편 없이 다닐 수 있도록 최선을 다할 것”이라며 “코로나19로 지역내 장애인들이 집안에서 주로 지내는 와중에도 가끔은 공원에서 맑은 공기를 접하는 삶을 누릴 수 있게 도움이 됐으면 한다“고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr