임희정 새 둥지 주인공 "이적 이유는?"

김한별 등 '파격 대우 뉴 스타트', 김태훈과 김성현, 박채윤은 '신생 골프단 합류'

[아시아경제 노우래 기자] ‘스토브리그(stove league)’.

프로야구에서 비시즌 동안 선수들의 이적이나 자유계약선수(FA) 계약 등을 일컫는 말이다. 1년 농사를 좌우할 수 있는 또 다른 쟁탈전인 셈이다. 골프 역시 예외는 아니다. 올해는 특히 후원사 계약이 만료되는 선수들이 무더기로 나오면서 그 어느 해보다 뜨거운 ‘FA 시장’이 펼쳐졌다. 더 나은 조건을 제시받고, 창단되는 팀의 기둥으로 새 출발하는 이적생들 이야기를 정리했다.

▲ ‘파격 대우’= 한국여자프로골프(KLPGA)투어 3년 차 임희정(21)은 한국토지신탁에 둥지를 틀었다. 2019년부터 한솥밥을 먹었던 한화큐셀과 작별 인사를 했다. 데뷔 첫해 3승을 달성했고, 지난해는 우승이 없었지만 5차례 ‘톱 3’에 진입해 평균타수 5위(70.40타), 대상 5위(334점), 상금 8위(5억2606만원)의 성적을 올린 선수다. 연 계약금만 6억원 이상을 받는 것으로 알려졌다.

메인 스폰서 외에도 브리지스톤골프와 공, 클럽 계약을 했다. 또 엘르골프의 옷을 입고 필드를 누빌 예정이다. 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 유망주 김한별(25)은 SK텔레콤의 모자를 썼다. 계약기간은 3년이다. 2019년 정규투어에 합류해 지난해 헤지스골프 KPGA오픈과 신한동해오픈을 차례로 제패한 실력파다. 대상(3039점)과 상금(4억2271만원)에서 각각 2위에 올랐다.

▲ ‘새 술은 새 부대에’= 김태훈(36)은 골프단을 창단한 웹케시그룹에 합류했다. 2007년 코리안투어에 데뷔해 호쾌한 장타를 앞세워 통산 4승을 수확했다. 2013년 장타왕 출신으로 지난 시즌 평균 드라이브 샷 비거리는 4위(304.57야드)다. 지난해 제네시스챔피언십에서 우승하는 등 대상(3252점)과 상금왕(4억9593만원)에 오른 ‘국내 넘버 1’이다. 웹케시그룹은 김성현(23), 박정환(28)도 영입했다.

메이저 챔프 출신 박채윤(27)은 큐캐피탈파트너스의 간판 역할을 맡았다. 2018년 맥콜ㆍ용평리조트오픈에서 생애 첫 우승을 일궜고, 2019년 메이저 한화클래식에서 KLPGA투어 통산 2승째를 올린 꾸준함의 대명사다. 한화클래식에선 최종일 6타 차 공동 6위로 출발해 극적인 뒤집기쇼를 연출했다. 큐캐피탈파트너스는 박채윤 외에도 유망주인 황정미(22), 마다솜(22), 유효주(24) 등으로 골프단을 꾸렸다.

