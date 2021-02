국민의힘, 김명수 사퇴 총력전...'백서' 만든다

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘이 김명수 대법원장에 대한 '백서' 발간을 검토하는 등 퇴진 압박 수위를 높이고 있다.

지난 5일 대법원 앞에서 시작한 1인 피켓 시위는 설 연휴에도 이어 나갔다. 국회의원, 당협위원장, 시·군·구 의원들까지 지역구 곳곳의 통행로와 재래시장 입구에서 '권력에 충성하는 대법원장, 거짓의 '명수' 김명수는 사퇴하라'라고 적힌 피켓을 들었다. 1인 시위는 명절 이후에도 계속 이어간다는 방침이다.

당 탄핵거래 진상조사단은 이번 주중에 검찰청에 고발장을 제출키로 했다. 검토 중인 적용 혐의는 직권남용, 직무유기, 허위 공문서 작성 등이다.

국민의힘은 '김명수 백서' 준비에도 본격 착수한다. 당 안팎에서는 현재 의석 상황에서 원내·직접 투쟁에 현실적인 한계가 있는 게 현실이지만 제1야당으로서 역사적 기록으로 남겨야 한다는 입장이다.

백서 집필은 주말을 거쳐 자료를 수집하고, 집필특위를 구성하는 방향을 검토 중이다. 백서에는 김 대법원장 임기 중에 나온 각종 '정권비리' 사건 판결의 적정성, 이들 재판 관련 법관 인사 과정까지도 담을 계획이다. 배준영 대변인은 "개별 판결에 대한 문제도 중요하지만, 이 정부의 '코드 인사' 만행과 그 심각성을 소상히 알려야 한다는 게 내부 중론"이라고 전했다.

