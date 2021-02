[아시아경제 임춘한 기자] 부산에서 설 연휴 기간 방역지침을 어기고 외출한 자가격리자 3명이 방역 당국에 적발됐다.

14일 부산시는 코로나19 확진자와 접촉해 자가격리 중에 지난 11일 개인 용무로 외출한 20대 남성(사상구)을 감염병예방법 위반 혐의로 고발할 예정이라고 밝혔다.

또한 해외에서 입국해 자가격리 중 지난 13일 외출했다가 방역당국의 불시 점검에 적발된 10대 남성 2명에 대해서는 계도 처분했다고 덧붙였다.

13일 오후까지 부산지역에는 코로나19 추가 확진자는 없는 것으로 나타나 지역 내 누적 확진자는 3014명을 유지했다.

