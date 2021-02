삼성 QLED TV 신제품 '게임' 기능 강화…AMD 기술 첫 적용

Neo QLED TV에 AMD '프리싱크 프리미엄 프로' TV 업계 첫 적용

게임 콘솔, PC 등 다양한 게임 플랫폼에 최적화 기능 채택

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 2021년 QLED TV 신제품 모든 라인업에 게임 관련 기능을 강화한다.

삼성전자는 AMD와의 협업을 통해 50형부터 85형에 이르는 네오 QLED TV 전 라인업에 업계 최초로 '프리싱크 프리미엄 프로' 기능을 도입한다고 14일 밝혔다.

AMD의 프리싱크 기술은 게임 콘솔이나 PC 등 다양한 게임 콘텐츠가 TV 등의 디스플레이로 전달되면서 발생할 수 있는 입력 지연이나 화면 끊김 현상, 화면 왜곡 등을 감소하거나 제거할 수 있는 기술이다.

삼성전자가 이번에 도입한 AMD 프리싱크 프리미엄 프로는 기존 프리싱크 기능에 명암비 최적화 기술인 HDR(High Dynamic Range) 기능을 추가해 화면 끊김 없는 부드러운 게임 영상을 HDR 화질로 더 선명하게 플레이할 수 있게 만든 기능이다.

삼성전자는 TV를 이용해 게임을 하는 사용자들의 80% 이상이 마이크로소프트의 엑스박스나 소니의 플레이스테이션(PS) 같은 게임 콘솔을 사용하는 것으로 파악하고 있다.

AMD의 프리싱크 기술은 게임 콘솔에도 적용돼 있어 TV로 게임을 즐기는 사용자에게는 중요한 기능 중의 하나로 자리잡고 있다.

최근 게임들이 진화를 거듭함에 따라 고화질 게이밍 경험에 대한 사용자의 요구도 늘어났으며, 이런 추세에 맞춰 HDR을 적용한 다양한 게임도 시장에 속속 출시되고 있다.

국내 출시를 앞두고 있는 삼성전자의 네오 QLED에는 앞서 설명한 AMD 프리싱크 프리미엄 프로 기술은 물론 다양한 게이밍 관련 기능도 탑재됐다.

삼성 네오 QLED TV는 컬러 볼륨 100%와 12비트 백라이트 컨트롤로 어두운 영상 디테일과 정확한 색상 표현이 가능하며 영상 신호를 처리해 화면에 내보내는 속도인 인풋 랙 최단 시간 적용(5.8ms), 업계 최초 와이드 게임 뷰를 통해 21대9, 32대9 등으로 화면 조절, 업계 최초 '게임 바' 기능을 통해 게임 관련 정보를 쉽게 표시할 수 있다.

삼성전자는 업계 최초로 2018년 오토 게임 모드를 TV에 도입한 뒤 게이밍 TV 개발에 박차를 가해왔다. 올해까지 4년 연속 게이밍 부문 CES 혁신상을 수상하기도 했다.

삼성전자는 TV 게이밍 기술 강화를 위해 수시로 사내 토론을 통해 게임 매니아들의 의견을 청취하며 상품기획에도 반영하고 있다. 이번 AMD 프리싱크 프리미엄 프로 기술 탑재도 향후 HDR 기술을 채용한 TV 콘솔 게임 콘텐츠들이 급증할 것이라는 사내 의견을 반영한 결과다.

회사는 개발, 상품기획, UX, 서비스 등 각 분야의 게임 매니아들을 대상으로 게임 관련 과제를 주고 초대형 화면으로 즐기는 게임의 미래에 대한 창의적인 아이디어들이 나올 경우 이를 적극 채용할 계획이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr