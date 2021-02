"바이든 죽이겠다"며 백악관에 협박 전화한 20대 美 남성 붙잡혀

[아시아경제 최은영 기자] 조 바이든 미국 대통령을 죽이겠다며 백악관에 협박 전화를 한 20대 남성이 당국에 체포됐다.

지난 11일(현지시간) CNN 등 외신은 노스캐롤라이나주 캐스토니아에 거주하는 데이비드 카일 리브스(27)가 바이든 대통령 살해 협박 혐의로 지난 5일 당국에 체포됐다고 전했다.

리브스는 지난달 28일 백악관에 전화를 걸어 교환원에게 "전부 죽여버리겠다. 머리를 베어버리겠다"라고 했다.

며칠 뒤인 지난 1일에는 비밀경호국(SS) 요원 존 로빈슨이 전화를 걸어오자 "대통령을 죽이겠다"라고 협박했다.

또 그는 백악관에 전화를 걸어 "대통령 얼굴을 가격하고 대통령의 의자에 앉아 죽어가는 것을 지켜보고 싶다"라는 말을 한 것으로 전해졌다.

그러나 리브스는 "나의 발언은 아무런 잘못이 없다. 나에겐 표현의 자유가 있고, 하고 싶은 말은 어떤 것이나 할 수 있다"라며 무죄를 주장했다. 그의 변호인 역시 그가 정신건강에 문제가 있다며 무죄를 주장하고 있는 것으로 알려졌다.

리브스는 이전에도 가정폭력 혐의 등으로 기소된 바 있으며, 지난 2009년에는 강도 혐의로 기소되기도 했다.

한편 미국에서는 대통령을 협박하면 최대 징역 5년 혹은 벌금 25만 달러(약 2억8,000만 원) 형을 받을 수 있다.

