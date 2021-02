강남구 도로에 달리는 '애완용 당나귀' 3마리 출몰 … 40여분 만에 포획

[아시아경제 나한아 기자] 13일 오후 1시 28분께 서울 강남구 신사역 사거리 인근에서 당나귀 3마리가 거리를 활보하고 다니다 약 40분 만에 포획됐다.

경찰에 따르면 거리에 당나귀들이 돌아다닌다는 시민의 신고를 접수한 경찰과 소방당국은 강남구 신사역 인근 도로를 활보하던 당나귀 3마리를 외진 곳으로 몬 뒤 오후 2시 5분께 모두 포획했다.

당나귀들이 도로를 누빈 시간은 10여분 정도이며 재산피해나 인명피해는 발생하지 않았다.

이 당나귀들은 인근 식당 주인 A 씨가 애완용으로 기르던 것으로 포획된 뒤 주인에게 인계됐다.

경찰은 동물 관리 소홀의 책임을 물어 A 씨에게 경범죄처벌법으로 통고처분을 내릴 예정이다.

경찰 관계자는 "현재까지 파악된 피해 사실은 없지만 추가 피해가 파악되면 A씨에게 도로교통법 위반 혐의도 적용할 수 있을지 검토할 예정"이라고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr