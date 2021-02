광주시 ‘학자금대출 신용유의자 신용회복 지원 사업’ 접수

학자금대출 채무액의 5% 지원

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 학자금대출 장기연체 중인 청년의 신용회복을 위해 이달부터 오는 11월까지 ‘학자금대출 신용유의자 신용회복 지원 사업’ 신청을 접수한다고 13일 밝혔다.

광주에 거주하는 만19세부터 39세까지 청년 중 한국장학재단에서 대출받은 학자금 상환을 6개월 이상 연체해 신용카드 이용 등 각종 금융생활에 제약을 받고 있는 경우 참여할 수 있다.

광주시는 참가자에게 1:1 재무상담서비스를 제공하고, 상담 후 한국장학재단과 채무 분할 상환약정 체결을 선택한 경우 채무액의 5%(100만 원 이내)를 지원한다.

한국장학재단은 해당 청년의 신용도판단정보(연체정보) 해지, 연체이자 전액 감면과 함께 재산 압류 등 법적조치를 유예하는 혜택을 제공해 채무로 인한 경제적 제약을 덜어준다.

지난해 광주, 서울, 대전 등 8개 특광역시는 코로나19와 경기침체가 지속되면서 학자금대출 장기연체자가 늘어남에 따라 신용회복 지원사업을 실시했다.

특히, 광주시는 청년들의 연체금 상환과 각자 상황에 적합한 신용회복 방법을 선택해 보다 안정적인 경제기반을 만들 수 있는 기회를 제공하기 위해 지난해 한국장학재단과 업무협약을 하고 총 55명의 장기연체 청년의 신용회복을 지원했다.

이 사업은 오는 11월까지 신청을 받아 예산 범위 내에서 지원할 예정이다. 참여를 희망하는 청년은 시 홈페이지 고시공고를 참고해 시 청년정책관실에 이메일, 팩스, 우편으로 신청하면 된다.

김영선 시 청년정책관은 “학자금대출 연체 문제는 취업난과 맞물려 불법대출, 신용불량, 그로 인한 경제·심리적 위축으로 이어지며 청년빈곤의 시작점이 된다는 점에서 사회구조적인 문제로 대두되고 있다”며 “이번 사업이 청년들이 부채의 악순환을 끊고 지역사회 구성원으로서 당당히 자립할 수 있는 시작점이 되기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr