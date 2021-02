타지키스탄서 규모 5.9 지진…인도·파키스탄서도 진동

[아시아경제 조현의 기자] 12일(현지시간) 오후 10시 30분께 타지키스탄 서부에서 규모 5.9의 지진이 발생했다.

미 지질조사국(USGS)에 따르면 진앙의 위치는 타지키스탄 무르고프 서쪽 35㎞ 지점으로 진원의 깊이는 91.6㎞로 측정됐다.

이날 지진으로 인도 북부와 파키스탄 전역에서도 강한 진동이 감지돼 다수 주민이 집 밖으로 뛰쳐나오는 소동을 빚었으나 인명 피해나 심각한 재산 피해는 아직 보고되지 않고 있다고 주요 외신이 보도했다.

카슈미르 북부에서는 다수의 집 벽이 갈라지고 인도 암리차르에서는 벽이 무너졌다는 신고가 들어왔다.

인도 뉴델리에서도 가벼운 진동이 감지됐다고 전해졌다. 아르빈드 케지리왈 델리주 총리는 "델리에서 지진에 따른 진동이 느껴졌다. 모두가 무사하길 빈다"라고 말했다고 현지 방송이 보도했다.

인도 기상청의 한 관계자는 주요 외신과의 인터뷰에서 타지키스탄과 중국 쓰촨에서 10분 간격으로 두 건의 지진이 연속으로 발생했다고 밝혔으나 USGS에 중국 지진에 관한 보고는 올라오지 않았다.

