[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장은 12일 "민족 최대 명절인 설날이다. 온 가족이 한자리에 모이기는 어렵지만 마음으로 함께하는 따스하고 안전한 설 명절 보내길 바란다"고 인사했다.

채 구청장은 이날 자신의 페이스북에 신년인사글을 올려 "희망과 도약의 2021년! 코로나 위기 이겨내고 탁트인 영등포 힘차게 만들어가겠다"며 "올 한 해 뜻하신 일 모두 이루시고 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원한다"고 맺었다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr