[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회 희장이 12일 "새 해 복 많이 받으세요"라는 덕담을 남겼다.

김 의장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "코로나19 위기속에서 2021년 신축년이 밝았습니다. 서울시의회는 빠른 시일내 완전한 방역을 이루고 시민 여러분과 함께 극복해 나가겠습니다"고 인사했다.

또 "2021년 새 해 만복이 함께 하길 기원합니다. 새해 복 많이 받으십시요"라고 맺었다.

