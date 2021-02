바이든 정부, 車 반도체 부족 사태 대응 나선다…"곧 행정 명령"

[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 행정부가 전세계 자동차 업계를 덮친 반도체 부족 사태 대응에 나섰다.

11일(현지시간) 젠 사키 백악관 대변인은 브리핑에서 차량용 반도체 공급 부족과 관련해 "바이든 행정부는 공급망에서 잠재적인 병목 지대를 찾고 있는 중"이라며 "지금 더 많은 일을 하기 위해 업계 핵심 이해당사자들, 무역 파트너국들과 적극적으로 협력하고 있다"고 말했다.

이번 사태와 관련해 바이든 대통령이 몇주 안에 핵심 물자의 공급망 문제를 포괄적으로 점검할 것을 지시하는 범정부 행정명령에 서명할 예정이라고 백악관은 밝혔다.

블룸버그통신은 바이든 행정부 관계자를 인용해 "차량용 반도체 부족 사태가 이러한 행정명령의 핵심 이유"라고 보도했다.

이 관계자는 "당장의 해법을 마련하기 위한 논의가 진행 중"이라면서 "반도체 산업이 최근 수년간 직면한 병목 현상 등의 여러 문제를 해결하기 위한 포괄적 전략도 찾고 있다"고 전했다.

바이든 행정부가 이 문제에 팔을 걷어붙이고 나선 것은 반도체 공급 부족 탓에 미국의 주요 자동차 회사들이 공장을 멈춰 세우는 등 생산에 차질을 빚고 있기 때문이다.

제너럴모터스(GM)는 이번주 시작된 북미 지역 3개 공장에서의 감산 조치를 최소 3월 중순까지로 연장했고, 한국 부평 2공장도 절반 규모만 가동 중이다.

글로벌 반도체 업체들이 지난해 상반기 코로나19 사태로 자동차 수요가 줄자 차량용 반도체 생산을 줄이고 PC나 스마트폰 등 정보기술(IT) 제품 생산에 주로 집중한 여파다.

이런 상황에서 미 반도체 업계도 자국 내 반도체 생산을 지원해달라고 요구하는 서한을 바이든 대통령에게 보냈다고 블룸버그통신이 보도했다.

인텔, 퀄컴, AMD 등 미 반도체 회사 최고경영자(CEO) 21명은 바이든 대통령에게 "보조금이나 세액 공제 등의 형태로 반도체 생산의 인센티브를 위한 상당한 재정지원을 해달라"고 요청했다.

서한에 따르면 미국 기업들이 글로벌 반도체 생산에서 차지하는 비중은 1990년 37%에서 최근 12%로 3분의 1토막 났다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr