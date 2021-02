"이미 팀 숙소 떠났다"…이재영·다영, '영구 퇴출' 청원에 방송 출연분 삭제까지

[아시아경제 최은영 기자] 최근 학교폭력 논란이 불거진 여자 프로배구 흥국생명의 이재영·이다영 쌍둥이 자매가 팀 숙소를 떠났다.

11일 흥국생명 측은 "두 선수가 현재 팀 숙소를 떠난 상황"이라며 심리 치료 등으로 쌍둥이 자매의 회복을 도울 예정이라고 전했다.

한 관계자는 "학교 폭력 논란과 관련해 쌍둥이 자매를 징계하라는 요구가 있는 것을 잘 안다"라면서도 "현재 두 선수의 상태가 매우 좋지 않아 심신의 안정을 취해야 하는 상황"이라고 말했다.

이어 "징계라는 것도 선수가 받아들일 수 있는 정신적·육체적 상태가 됐을 때 내려야 한다고 판단한다"라며 지금은 처벌보다 선수 보호가 먼저라는 입장을 내비쳤다.

앞서 10일 한 온라인 커뮤니티에는 이재영·다영 자매로부터 학교폭력 피해를 당했다는 글이 등장했다. '현직 배구선수 학폭 피해자들입니다'라는 제목의 장문의 글에는 쌍둥이 자매의 학교폭력 가해 사실이 낱낱이 열거되어 있었다.

쌍둥이 자매와 초·중학교 배구선수단에서 함께 활동했다고 밝힌 글쓴이는 "(쌍둥이 자매가) 본인들 마음에 안 들면 부모님을 '니네 XX, XX'라며 비난하고 욕설을 퍼부었고, 심부름을 시켰는데 이를 거부하자 칼을 가져와 협박했다"라며 "툭하면 돈을 걷고 배 꼬집고 입 때리고 집합시켜서 머리를 때렸다"라고 폭로했다.

논란이 확산하자 이재영·다영 자매는 각자의 인스타그램 계정에 사과문을 올렸다. 그들은 자필로 쓴 사과문을 통해 "학창 시절 잘못된 언행으로 고통의 시간을 보낸 분들께 대단히 죄송하다", "깊은 죄책감을 느끼며 자숙하고 반성하겠다"라고 했다.

하지만 인스타그램 사과문이 올라온 이후에도 이 둘을 둘러싼 논란은 쉬이 가시지 않는 모양새이다. 사과문을 본 피해자는 "허무하네요"라며 심경을 밝혔다. 사과문을 올린 뒤 이다영이 같은 팀 김연경 선수의 인스타그램 계정을 '언팔로우'(친구 끊기)한 것이 알려지며 불화설이 또다시 불거지기도 했다.

급기야 청와대 국민청원 게시판에는 이들의 영구제명을 요구하는 청원 글이 올라왔다.

'여자배구선수 학교폭력 사태 진상규명 및 엄정 대응을 촉구합니다'라는 제목의 이 청원 글에서, 청원인은 "(두 선수가) 사과를 한다고 해도 우리나라 체육계의 국격이 손상된 것은 사실이며 배구연맹과 배구선수들 전체에 대한 이미지 손실이 되는 것도 사실"이라며 "배구 연맹은 해당 선수들에 대한 영구제명을 해야 할 것"이라고 주장했다.

한편 이다영·재영 선수 관련 논란이 커지자 지난해 4월 출연한 tvN '유 퀴즈 온더 블록'과 같은 해 8월 출연한 티캐스트 E채널 '노는 언니' 측은 이들의 출연분 다시 보기를 삭제했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr