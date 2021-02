생산 단계부터 플라스틱 줄인다…유통업계 '친환경' 행보 지속

불필요한 것들을 덜어내, 긍정적인 자원 순환 기여



[아시아경제 임혜선 기자]유통업계에 '친환경' 바람이 불고 있다.

통계청과 환경부 자료에 따르면 2019년 일 1757t 수준이었던 플라스틱 쓰레기 배출량은 이듬해 13.7% 증가한 1998t으로 집계됐다. 생산자인 기업들도 이러한 문제에 공감대를 형성하고 다양한 ‘미니멀’ 방식을 통해 환경 보호에 동참하기 시작했다. 생활폐기물 중 상당수를 차지하는 플라스틱을 덜어내기 위한 다양한 시도를 선보이고 있는 것이다.

12일 유통업계에 따르면 코카 콜라사는 최근 국내 탄산음료 최초로 라벨을 없앤 ‘씨그램 라벨프리’ 제품을 선보였다. 코카 콜라사는 지난 달 27일 환경부와 포장재 재활용 용이성 확대를 위한 협약을 체결했다. 생산 단계부터 재활용 용이성을 고려한 패키지를 선보여 환경과 사회에 긍정적 자원순환을 만들어 나가기 위한 노력의 첫 걸음으로 이번에 라벨을 사용하지 않은 제품을 선보인 것이다.

‘씨그램 라벨프리’는 투명 페트 용기에 라벨을 부착하지 않아 재활용 효율성은 물론 소비자의 분리수거 편의성까지 높였다. 기존 라벨에 기재되던 제품명과 로고 등은 패키지 자체에 양각으로 구현하며 제품의 투명함과 입체감 등 시각적 요소 또한 높였다.

페트병에 사용되는 플라스틱의 양도 줄였다. 씨그램 라벨프리 제품 외에도 씨그램 전체 페트 제품의 플라스틱 경량화를 통해 연간 445t의 플라스틱 절감을 기대할 수 있다는 것이 코카-콜라 측의 설명이다.

편의점 GS25는 최근 파우치 음료를 구매하면 제공하는 빨대에서 플라스틱을 걷어내고 생분해 되는 친환경 PLA(폴리락타이드) 소재로 교체했다. 파우치 음료는 1년에 약 1억개가 팔리는 것으로 알려지고 있다.

PLA 빨대는 석유 화학 성분이 전혀 들어가있지 않고 옥수수 소재로 만들어져 100% 생분해된다. 플라스틱 빨대와 유사한 사용감과 물에 잘 녹지 않는 내구성까지 갖췄다. 또한 종이 빨대처럼 물에 젖어 형태가 물러지거나 종이 맛이 배어 나오는 단점도 보완했다.

세븐일레븐과 매일유업은 아예 빨대를 부착하지 않은 제품을 선보였다. 빨대를 사용해 마시면 편리하기는 하지만 분리수거가 번거로워 제대로 분리 배출되지 않는데다 일반쓰레기로 버려지며 폐기물 양을 늘리고 있기 때문이다.

세븐일레븐은 유가공식품 전문업체인 서울 F&B와 손잡고 ‘빨대 없는 컵커피’ 2종을 선보였다. 국내 시판 중인 편의점 컵커피 중 최초 사례로, 기존 빨대 배출량이 연간 4.2톤에 이르고 있어 이를 줄이기 위해 차별화 상품을 선보였다고 밝혔다. ‘빨대 없는 컵커피’는 뚜껑을 열고 용기 포장을 제거한 뒤 마시고 다시 닫으면 그대로 분리수거가 가능해 편의성을 높였다.

매일유업 역시 지난해 7월부터 요구르트 제품인 ‘엔요’를 시작으로 올해 1월에는 상하목장 우유에도 빨대를 없앴다. 매일유업 측은 2019년 상하목장 우유에 종이 소재 패키지를 적용한 것에 이어 이번 유기농 멸균 우유 등에 빨대를 제거한 것을 포함하면 연간 온실가스 배출량을 324톤 줄일 것으로 내다보고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr