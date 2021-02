경기주택도시公, 전세매입주택 3380호 공급한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 도내 저소득층을 위해 '기존주택 전세임대' 3380가구를 공급키로하 고 오는 22일부터 모집에 들어간다.

기존주택 전세임대 주택은 입주자가 원하는 주택을 물색하면, GH가 기존주택의 소유자와 전세 계약을 체결하고 저렴한 임대료로 재임대하는 주택이다.

대상 주택은 국민주택(85㎡) 규모 이하 단독, 다가구, 다세대, 연립, 아파트, 주거용 오피스텔이다.

GH는 이번 모집 신청 대상을 기존 일반형 외에도 고령자, 신혼부부를 포함했다.

임대 기간은 2년이며 최대 9회 재계약이 가능해 20년간 거주할 수 있다.

신청 대상은 무주택 세대 구성원으로서 도내 31개 시ㆍ군에 거주하는 ▲생계ㆍ의료 수급자 ▲한부모 가족 ▲도시 근로자 월평균소득 70% 이하 장애인 ▲주거지원 시급가구 ▲고령자 ▲신혼 부부 등이다.

일반형ㆍ고령자 유형은 입주자 부담금 5%를 제외하면 가구당 최대 1억450만원까지 전세금을 지원받을 수 있다. 신혼부부 유형은 입주자 부담금을 제외한 1억2825만원까지 전세금 지원이 가능하다.

신청 기간은 이달 22일부터 26일까지다. 입주자 모집공고일 기준 신청자의 주민등록이 등재된 거주지의 주민센터(읍ㆍ면ㆍ동사무소)에서 신청 가능하다.

장동우 GH 주거사업본부장은 "지난 해 일반형 위주에서 올해는 고령자, 신혼부부 등 다양한 계층으로 대상을 확대했다"며 "올해 공급물량을 포함하면 공사의 전세임대 세대수는 총 1만6000여호로 예상된다"고 설명했다.

입주 예정자 발표는 신청 접수일로부터 3개월 내 GH 홈페이지(www.gh.or.kr)에 게시되거나 개별 통보된다. 기타 자세한 사항은 GH 홈페이지를 참조하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr