[아시아경제 이민지 기자] 시디즈 시디즈 134790 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 200 등락률 -0.32% 거래량 3,428 전일가 61,800 2021.02.10 14:59 장중(20분지연) 관련기사 재택근무 확산에 웃는 가구업계… 한샘 이달 32% 급등[e공시 눈에 띄네]코스피-3일[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 시가배당율은 0.53%로 배당금총액은 5억원이다.

