대한항공, 아시아나 기업결합심사 첫 승인…터키 심사 통과

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,350 전일대비 100 등락률 -0.33% 거래량 1,275,187 전일가 30,450 2021.02.10 14:15 장중(20분지연) 관련기사 대한항공, 최근 5일 기관 97만 1950주 순매수... 주가 3만 250원(-0.66%)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방대한항공, 이시간 주가 -2.55%.... 최근 5일 개인 182만 8331주 순매도 close 이 아시아나항공 인수·합병을 위한 관문인 기업결합심사의 첫 단추를 성공적으로 뀄다.

은 지난 4일부로 터키 경쟁당국(TCA)으로부터 아시아나항공 인수와 관련한 기업결합심사를 통과했다고 10일 밝혔다.

앞서 대한항공은 지난 1월 14일 한국, 미국, 유럽연합(EU), 중국, 일본, 터키 등 필수적으로 기업결합신고를 해야 하는 총 9개 경쟁당국을 대상으로 기업결합신고를 진행한 바 있다.

은 이번 터키 당국의 승인을 시작으로 다른 8개 당국에서도 큰 문제 없이 기업결합심사를 통과할 것으로 기대하고 있다.

한편 대한항공은 임의적 신고 대상 국가인 영국과 호주 등을 대상으로 신고서 제출을 준비하고 있으며, 조속한 시일 내에 신고서를 제출해 관련 절차를 마무리한다는 계획이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr