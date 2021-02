中 5000t급 대형 순시선 진수…대만해협 관할

배수량 5560t, 최고속도 20노트, 항속거리 1만해리

올 연말 배치…대만해협 및 센카쿠열도 관할할 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 대만해협 등 동남부 해역을 관할할 대형 해양순시선을 진수했다.

10일 글로벌타임스 등 중국매체에 따르면 우한 우창선박중공그룹 조선소는 지난 8일 5000t급 대형 해양순시선 '하이쉰 06호'의 진수식을 가졌다.

이 순시선은 길이 128.6m, 설계 배수량 5560t, 최고 속도 20노트, 최대 항속거리 1만 해리에 달하는 것으로 알려졌다.

글로벌 타임스는 외부 보급없이 60일간 항해가 가능한 선박이라며 중국 동남부 연해를 관할하는 순시선 중 최대 규모라고 설명했다.

이 순시선은 올 연말 푸젠 해사국에 배치돼 해양주권 유지를 비롯해 해상교통 감독, 사고대응 및 응급구조, 해상오염 방지, 대만과의 교류 임무 등에 투입될 예정이라고 글로벌 타임스는 전했다.

지난 4일 미군 이지스 구축함인 존 매케인함이 '항행의 자유'를 명분으로 대만해협을 통과한 뒤 중국이 강력 반발하는 등 조 바이든 미국 대통령 취임 이후에도 대만해협을 둘러싼 군사적 긴장은 계속되고 있다.

또 중국이 자국 수역 내에서 해경의 무기 사용을 허용하는 해경법 시행에 들어가자 일본이 민감한 반응을 보이고 있다. 중국과 일본은 센카쿠열도(중국명 : 댜오위다오)를 놓고 분쟁중이다.

