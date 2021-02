속보[아시아경제 장세희 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 10일 진행된 제29차 비상경제 중앙대책본부 회의에서 4차 재난지원금과 관련해 '더 두터운 지원, 사각지대 보강'을 강조했다.

홍 부총리는 이날 회의 모두발언에서 "자영업자 등 피해계층의 고통에 대해 정부도 엄중히 인식하고 있다"며 "면밀한 점검을 토대로한 '더 두터운 지원, 사각지대 보강지원' 등을 검토하고 있다"고 말했다.

이는 논의되는 4차 재난지원금에 대해 선별 지원 필요성을 강조하는 발언으로 해석된다.

