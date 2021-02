취업자 98만 급감…외환위기 후 최악(종합)

통계청 '1월 고용동향'

작년 3월부터 11개월 연속감소

재원 쏟아부은 '일자리 정부' 무색

실업자 157만명, 증가폭 20년來 최대

[세종=아시아경제 문채석 기자] 지난달 취업자 수가 100만명 가까이 급감하며 문재인 정부 출범 이전 수준으로 뒷걸음쳤다. 1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기 이후 최대폭 감소세다. 일자리 창출을 최우선 과제로 내걸었던 정부가 각종 공공일자리 사업과 고용유지 지원에 막대한 재원을 쏟아부었지만, 결국 코로나19 장기화 타격을 피하지 못했다. '일자리 정부'라는 명칭도 무색해졌다.

10일 통계청이 발표한 ‘2021년 1월 고용동향’에 따르면 지난달 취업자 수는 2581만8000명으로 전년 대비 98만2000명(3.7%) 감소했다. IMF 외환위기 국면인 1998년 12월 128만3000명이 줄어든 이후 22년 만에 최대 감소폭을 기록했다. 취업자 수는 코로나19 사태가 확산된 지난해 3월부터 11개월 연속 줄었는데, 외환위기 당시(1998년 1월~1999년 4월, 16개월) 이후 최장 기록이다.

전체 취업자 수는 문재인 정부 출범 후 처음으로 2500만명대로 내려앉았다. 2017년 집권부터 청와대에 일자리 상황판을 설치하는 등 '일자리 정부' 기치를 내걸었지만 고용 현실은 박근혜 정부 시절로 회귀한 셈이다.

업종별로 살펴보면 대면 접촉이 많아 코로나19에 직격탄을 맞은 숙박 및 음식점업 취업자가 36만7000명 줄어들면서 가장 큰 타격을 받았다. 도매 및 소매업 취업자는 21만8000명 줄었다. 반면 택배, 물류업 등이 속한 운수 및 창고업은 3만명이, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 취업자는 2만7000명 증가했다. 공공일자리가 있는 공공행정·국방·사회보장행정 역시 2만명 늘었다.

그간 고용지표를 떠받치던 고령층의 취업자 수도 10년만에 뒷걸음쳤다. 1월 60세 이상 취업자는 지난해 같은 달 보다 1만5000명 감소했다. 글로벌 금융위기 직후인 2010년 2월 4만명이 줄어든 이후 처음이다. 이에 따라 모든 연령대의 취업자가 동시에 감소하게 됐다.

실업자도 꾸준히 늘고 있다. 1월 실업자는 157만명으로, 전년동월 대비 41만7000명(36.2%) 늘었다. 증가 폭은 2000년 6월 이후 20년 만에 가장 컸다. 실업률은 5.7%로, 같은 기간 1.6%포인트 올랐다. 체감실업률을 의미하는 고용보조지표3(확장실업률)은 16.8%로 전년 동월 대비 4.7%포인트 올랐다. 특히 청년층(15~29세)의 확장실업률은 27.2%로 5.8%포인트 높아졌다.

구직 활력도 급격히 떨어지고 있다. 지난달 비경제활동인구는 1758만명으로 전년 동월 대비 86만7000명(5.2%) 늘었고, 비경제활동인구 중 학업·가사 등이 아닌 이유로 구직 활동을 하지 않은 ‘쉬었음(37만9000명·16.2%)’ 인구는 전 연령대에서 늘었다. 특히 청년층인 20대와 30대에서도 각각 10만5000명(29.4%), 7만1000명(33.9%) 증가했다. 구직단념자는 77만5000명으로 23만3000명 늘었다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정부는 정책의 최우선 순위를 민생 어려움의 경감과 빠른 고용회복에 두고, 가능한 모든 정책수단을 총동원해 대응할 것"이라며 적극적 대책 마련을 시사했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr