구리 LG구장 '시민 운동장' 조성…4월 개장

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시에 있는 LG스포츠 프로선수 전용 구장이 구리 시민의 생활 체육 공간으로 재탄생한다.

10일 구리시에 따르면 지난달 28일 구리(LG구장) 시민운동장 조성 용지 매입 토지 대금을 완납하고 시 부지 등과 함께 2만 7014㎡규모 구리 시민 운동장의 4월 개장 목표를 추진하고 있다.

구리 시민 운동장은 ㈜LG스포츠 프로선수 전용 훈련장으로 사용하던 천연잔디 구장 그대로 사용할 예정이다. 관리 대행 승인 등 행정 절차와 시설 정비, 주차 공간 마련 등 기반 인프라 조성도 완료한 상태다.

앞서 시는 ㈜LG스포츠 측과 지난해 1월 토지 매매 계약 당시 계약금과 중도금을 연도별 순차적으로 납부하기로 했다.

그러나 시민 운동장의 조기 조성을 위해 시는 지난달 8일 잔여 중도금과 잔금을 일시 내는 변경 계약을 체결, 28일 모두 납부하고 시민운동장 부지를 확보했다.

