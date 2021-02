종로구, 스마트도시 조성 본격화…조례 제정 및 위원회 구성

주요 내용으로는 관련 기본계획 수립, 주민 참여 및 의견 수렴, 스마트도시정책자문위원회 설치 포함...위원회는 분야별 전문가 등으로 구성… 추후 정책연구 및 개발, 주민참여 활성화 방안 모색 등의 역할 수행

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)가 올 1월1일자 조직개편을 통해 ‘스마트도시과’를 신설한 데 이어 스마트도시 조성을 위한 단계를 차근차근 밟아가고 있다.

가장 먼저 스마트도시로 나아가기 위한 제도적 기틀을 마련하기 위해 서울특별시 종로구 스마트도시 조성 및 운영 조례를 제정한다.

조례는 오는 2월15일까지 입법 예고해 구민 의견을 받고, 3월 중 의회 심의를 거쳐 4월 초 공포 예정이다.

주요 내용으로는 ▲스마트도시 조성을 위한 구청장의 책무 ▲스마트도시기본계획의 수립 ▲주민의 참여 및 의견 수렴 ▲스마트도시정책자문위원회의 설치 ▲교육·홍보 등이 있다.

그중에서도 특히 주민 정책 참여기회 제공과 민간부문 협력을 법적으로 보장한 점, 스마트도시 조성 및 운영을 위해 다양한 의견을 수렴해 정책에 반영하도록 한 부분 등이 눈에 띈다.

스마트도시정책자문위원회는 관련 분야별 전문가 등으로 구성 예정이다. 추후 기본계획에 관한 사항이나 스마트도시 정책연구·개발, 주민참여 활성화 방안 모색 등의 역할을 수행하게 된다.

아울러 주민과 함께 만드는 지속가능한 스마트도시를 지향하기 위해 주민 및 직원들을 대상으로 꾸준히 교육, 홍보활동을 전개할 계획이다.

한편 종로구는 이번 스마트도시 관련 조례 제정 뿐 아니라 그간 ICT 기술을 활용해 주민 삶의 질을 높이는 다채로운 사업들을 추진해 왔다. 예로는 취약어르신 건강·안정관리 솔루션사업, IoT 스마트 제설함 관리시스템, 스마트폰을 활용한 원격 자동액상살포기 운영 등이 있다.

뿐 아니라 관련 공모사업에도 적극적으로 참여하고 있다. 이달 5일 행정안전부 주관 ‘2021년 첨단 정보기술 활용 공공서비스 촉진사업 공모’에 선정되는 쾌거를 거두고 국비 6억 원을 지원받아 ’스마트 CCTV 관제센터‘로 업그레이드를 추진하고 있는 것이 대표적이다.

김영종 구청장은 “행정, 기술 분야는 물론 ICT 관련 전문 인력으로 구성되는 전담부서 ‘스마트도시과’ 신설에 이어 조례 제정, 위원회 구성 등을 앞두고 있다”면서 “앞으로도 4차 산업 혁명시대의 혁신 기술을 활용해 주민 삶의 질 증진에 기여, 도시의 지속 가능성을 제고하며 새로운 산업을 육성하려는 노력을 멈추지 않을 것이다. 주민이 체감하는 스마트도시를 만들기 위한 다양한 방안을 강구하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr