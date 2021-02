창원시, "수소산업의 세계화 창원이 만들겠습니다"

광저우상 시상에서 국제혁신도시상 수상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 중국 광저우시와 세계도시 및 지방정부조직(UCLG), 세계도시협회가 공동으로 주관하는 '제5회 광저우 국제도시혁신상'(광저우상) 심사에서 '국제혁신도시상'을 수상했다고 9일 밝혔다.

광저우상은 전 세계 도시혁신사례 발굴과 공유를 통해 세계도시 간 공동발전을 위한 목적으로 중국 광저우시, 세계지방정부연합(UCLG), 세계대도시협회(Metropolis)가 공동으로 2012년 제정해 격년제로 시행되는 상이다.

시는 안정적인 수소 공급 및 활용을 이루기 위해 수립한 '2040 수소 중심 새로운 창원의 비전 및 추진계획' 및 관련 사업으로 '광저우상'을 수상하게 됐다.

2015년 수소전기차 중점보급도시 선정과 수소 인프라 보급 정책을 시작으로 수소에너지 자립 도시 조성을 위해 5개 대분류, 13개 중분류, 32개 사업을 추진 중이다.

시와 함께 선정된 '30개 혁신도시'에는 덴마크 코펜하겐, 프랑스 파리, 독일 베를린 등 세계 주요 도시들이 포함됐다.

허성무 시장은 "이번 '광저우상' 수상은 창원시의 우수한 도시행정 사례를 국제 사회에 널리 공유하는 좋은 계기가 됐다"며 "앞으로도 국제대회 및 국제상에 적극적으로 참여해 우리 시의 혁신적인 정책을 국제 사회와 활발히 공유하고 범세계적 공동발전을 위해 이바지하겠다"고 말했다.

