웅진씽크빅은 9일 보통주 한주당 70원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 79억8700만원 규모이다.

