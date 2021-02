[아시아경제 구은모 기자] 김영진 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 24,100 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 1,291,678 전일가 24,050 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]KT "AI 가입자 272만명…B2B모델로 성장"[컨콜]KT "B2B사업 본격화…M&A·지분투자로 역량 채울것"[컨콜]KT "올해 무선 ARPU 3% 내외 성장" close 최고재무책임자(CFO)는 9일 오후 진행된 2020년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “올해 5G 서비스가 대중화되면서 KT 기준 핸드셋 가입자의 45% 정도가 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr