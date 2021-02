[아시아경제 이민우 기자] 한국자산신탁 한국자산신탁 123890 | 코스피 증권정보 현재가 3,895 전일대비 25 등락률 +0.65% 거래량 423,893 전일가 3,870 2021.02.09 14:48 장중(20분지연) 관련기사 한국자산캐피탈, 400억 규모 유상증자 결정한국자산신탁 "고양동부새마을금고손해배상 소송 기각"한국자산신탁, 최근 5일 기관 24만 3408주 순매도... 주가 3335원(-1.77%) close 은 보통주 1주당 220원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당률은 5.2%이며 배당금총액은 269억원가량이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr