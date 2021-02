[아시아경제 이민우 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 24,150 전일대비 100 등락률 +0.42% 거래량 1,081,261 전일가 24,050 2021.02.09 14:47 장중(20분지연) 관련기사 KT, 작년 4Q 영업익 1668억…전년比 6.4%↑KT, 작년 영업익 1.18조…전년비 2.1%↑(1보)설연휴 맞아 이통 3사, 中企 협력사에 780억 조기지급 close 는 보통주 1주당 1350원의 현금 배당을 결정했다고 9일 공시했다. 시가배당률은 5.3%이며 배당금총액은 3265억원가량이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

