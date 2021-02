홍남기 '설 성수품 가격 점검'…계란 추가 수입도 고려

계란유통 전과정 신속 점검·개선

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 설 전 전 계란 등 주요 성수품의 수급 및 가격 동향을 점검했다.

홍 부총리는 이날 서울 도봉구 농협하나로마트를 찾아 "계란 공급 여건이 악화될 경우 계란 추가 수입도 추진하겠다"고 밝혔다. 정부는 2월말까지 총4400만개의 계란을 수입하겠다고 밝힌 바 있다.

그는 "계란이 원활하게 시장에 유통될 수 있도록 통관·검역 절차를 간소화하고, 산란일 등 고유번호 표시·포장 과정을 신속화하는 등 유통 과정을 점검하고 개선하겠다"고 말했다. 아울러 포장 과정 신속화 등을 통해 계란유통의 전과정을 신속 점검해 개선하겠다고 덧붙였다.

정부는 설 전 계란 공급량을 평시보다 1.3배까지 확대해 추가 상방 압력을 억제할 계획이다. 대형마트 등을 통해 계란 20% 할인 판매하는 '농할갑시다' 행사를 지속 추진한다. 또 농축산물 할인 판매가 더 많은 전통시장에서 진행될 수 있도록 하는 방안도 만들겠다고 밝혔다.

홍 부총리는 "한파 취약계층 등 소외계층에 대한 지원을 확대하고, 지난 1월 발표한 설 민생안정 대책을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr