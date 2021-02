KDI, 포용·지속가능한 경제패러다임을 위한 국제컨퍼런스 개최

[세종=아시아경제 김현정 기자] 한국개발연구원(KDI)이 한국 경제의 포용적이고 지속가능한 선진국형 경제패러다임 정립을 위해 산업·시장, 노동·교육, 공공·재정 등 분야의 미래 과제를 논의하는 국제컨퍼런스를 개최한다.

KDI는 오는 17일 서울 포시즌스 호텔에서 'What's Next? KDI가 본 한국 경제 미래 과제'를 주제로 개원 50주년 기념 국제컨퍼런스를 연다고 9일 밝혔다.

이번 행사에서는 지난 50년간의 급속한 성장 과정에서 발생한 한국의 사회·경제적 부작용을 해소하고, 우리 경제의 중장기적 지향점을 고민할 예정이다.

컨퍼런스는 ‘산업·시장’, ‘노동·교육’, ‘공공·재정’, ‘OECD 특별세션’으로 나뉘며 세션별 전문가 발표와 지정토론, 자유토론으로 진행된다. 울릭 누센 경제협력개발기구(OECD) 사무차장이 '사람과 지구를 생각하는 새로운 경제패러다임으로의 전환'을 주제로 기조연설을 맡았고, 로미나 보아리니 OECD WISE센터 소장이 한국의 포용적 성장 정책을 진단하고 제언하는 OECD 특별세션도 마련된다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 조대엽 정책기획위원장, 앙헬 구리아 OECD 사무총장의 축사도 예정됐다.

한편, 사회적 거리두기의 일환으로 최정표 KDI 원장, 조대엽 정책기획위원회위원장, 각 세션별 발표자 및 토론자 등 총 참석자 수는 50인 이하로 제한되며 KDI 홈페이지 온라인 생중계를 통해 누구나 참석이 가능하다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr