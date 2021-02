삼양식품, 소외계층 위해 제품 1.4억 기부

삼양라면, 나가사끼짬뽕, 불타는 고추짜장, 유제품 등 6000박스

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양식품과 삼양원동문화재단은 설 명절을 맞아 소외계층을 위해 라면 등 제품을 기부한다고 9일 밝혔다.

기부 품목은 삼양라면, 나가사끼짬뽕, 불타는 고추짜장, 유제품 등 6000박스다. 소비자가 기준 1억4000만원 상당이다.

삼양식품은 삼양원동문화재단과 함께 매년 설과 추석 명절을 전후해 정기적으로 제품을 기부해왔다. 올해는 장기화된 코로나19와 경기 불황으로 힘들었던 이웃들에게 도움을 주기 위해 2월 한 달간 나눔 활동에 나선다.

원주공장을 시작으로, 본사, 익산공장, 전국 영업지점 등을 통해 60여 개의 공공기관, 복지시설에 직접 제품을 전달할 예정이다. 기부된 제품은 해당 지역 내 아동, 노인 등 취약계층에 지원된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr