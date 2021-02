자매결연 맺은 철뚝시장에서 지역농산물 구입해 취약계층 전달

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 전통시장을 활성화하기 위해 부산시 본사 인근 전통시장인 철뚝시장에서 지역 농산물을 구매, 취약계층에 전달했다고 9일 밝혔다.

기보는 철뚝시장에서 쌀, 과일 등 지역 농산물을 구매해 만덕종합사회복지관을 통해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 취약계층에 전했다.

기보는 지난해 철뚝시장과 자매결연협약을 체결하고 매월 전통시장가는 날을 지정해 온누리 상품권으로 장보기, 식당 이용하기 등을 실시하고 있다. 정윤모 기보 이사장은 "기보는 앞으로도 따뜻한 사랑 나눔과 지역사회 공헌활동을 지속적으로 전개해 나가겠다"고 말했다.

