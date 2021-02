아이나비시스템즈, ‘아이나비 에어’ 안드로이드 시범 서비스 개시

첫 실사 3D 항공지도 ‘익스트림 에어 3D’ 적용, 다양한 테마 지도 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어의 지도 플랫폼 전문 개발기업 아이나비시스템즈는 모바일 내비게이션 ‘아이나비 에어(Air)’의 안드로이드 공개 시범 서비스를 시작한다고 9일 밝혔다.

팅크웨어에 따르면 안드로이드 오토는 구글이 제공하는 차량 내 미러링 서비스다. 안드로이드 스마트폰의 주요 기능을 자동차 스크린에서 사용할 수 있도록 지원한다.

아이나비 에어의 안드로이드 오토 베타 서비스에는 국내 최초 실사 3D 항공지도인 ‘익스트림 에어 3D’가 적용된다. 이 지도는 고화질 항공 촬영 데이터를 기반으로 구현한 지도로 2019년 애플 카플레이에 이어 안드로이드 오토에서도 첫 번째로 적용돼 보다 현실적이고 직관적인 경로 안내를 지원한다. 또한 운전자 기호에 따른 카툰지도, 네이처지도 등 테마 지도도 선택해 사용할 수 있다.

아울러 차량 디스플레이 구조에 최적화된 환경제공과 함께 다양한 기능도 탑재했다. ▲맞춤형 경로 안내 ▲차로 정보 상시 안내 ▲정체구간확인 교통요약바 ▲교차로에서의 실사확대도 등의 주요 기능 지원으로 내비게이션 본연의 품질을 고도화하고, 주행 중 안전성과 편의성을 극대화했다고 팅크웨어 측은 설명했다.

아이나비시스템즈는 모바일 내비게이션 ‘아이나비 에어’의 개발·운영을 비롯해 빅데이터 및 위치 기반 솔루션을 포함한 지도 플랫폼을 기반으로 전장과 모빌리티 사업도 확대하고 있다. 최근에는 라이더 전용 라스트마일 지도 플랫폼 사업을 확장해 개발을 진행하고 있다.

함형민 아이나비시스템즈 모빌리티 테크 그룹장은 "애플 카플레이 운영 경험을 기반으로 손 안의 모바일과 차량 커넥티비티 환경을 고려하는 한편 베타 서비스 기간 동안 사용자에게 최적의 운전 경험 제공을 위해 완성도를 높일 예정이다"라며 "베타 서비스 기간 동안 사용자 피드백에 귀 기울여 빠르게 반영하고, 연내 정식 버전을 오픈 할 계획이다"고 말했다.

