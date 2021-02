경남도, 설 연휴 '가축 방역상황실' 24시간 가동

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 설 연휴에도 아프리카돼지열병(ASF), 구제역, 조류인플루엔자(AI)·구제역 등 악성 가축전염병 예방을 위한 도내 유입 차단 대책을 추진한다고 9일 밝혔다.

현재 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로 87건 발생했다. 아프리카돼지열병은 경기도와 강원도 야생멧돼지에서 1045건 발생하는 등 농가 발생 위험도가 높은 상황이다.

이에 따라 도는 연휴 기간에 도와 시·군 가축 방역상황실을 운영해 24시간 비상 상황을 유지한다. 10일과 15일을 '일제 소독의 날'로 지정해 도와 시·군 보유 소독 차량, 농협 공동방제단, 농가 보유 장비 등을 동원해 도내 축산시설·농가를 소독할 예정이다.

관내 인근 거점 소독시설 20개소를 활용해 축산차량 소독도 진행한다.

김국헌 도 동물방역과장은 "ASF·AI·구제역 모두 엄중한 방역상황이 이어지고 있는 만큼, 축산농가에서 경각심을 갖고 방역 기본 수칙을 꼼꼼히 실천하고, 귀성객들도 축산농장 방문 금지 등 방역 조치에 협조해 달라"고 당부했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr