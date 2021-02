NHN, 아쉬운 실적..주가는 후행적 개선

[아시아경제 황준호 기자] 하나금융투자는 지난해 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 72,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,400 2021.02.09 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일"NHN, 올해 핀테크·웹게임 사업 부문 성장 기대"NHN, 99억 규모 자사주 취득 결정 close 의 실적이 시장 기대치에 하회했으나 목표주가를 11만원으로 9일 유지했다.

NHN의 지난해 전체 매출은 전년보다 15.6% 상승한 6623억원을 기록했으며 영업이익은 203억원으로 전년 대비 16.1% 향상된 것으로 집계됐다. 매출액은 시장 기대치에 부합했지만 영업이익은 이를 하회했다. 기존 게임들의 매출 자연감소에도 불구하고 크리티컬옵스, AIMS 등 신규 게임이 성장동력으로 작용하기는 어려울 것으로 예상된다.

부문별로는 게임 매출이 전 분기 대비 1.9% 줄었다. 전체 매출액 대비 비중도 21.3%로 감소했다. 웹보드게임의 흥행에도 불구하고 아쉬운 부분은 4분기 출시했던 신규게임과 해외진출 게임들의 성과가 부진한 결과다.

반면 결제·광고 부문, 커머스, 기술자회사 등이 각각 전년 대비 36.2%, 14.2%, 20.9% 증가하며 양호한 성과를 나타냈다. 특히 근본적으로 커머스, 컨텐츠 부문의 시장 확장은 모바일전환이라는 큰 패러다임 변화와 더불어 기회요인이 되고 있는 것으로 분석됐다.

하나금융투자는 "공격적인 펀더멘털개선에 대한 기대가 크지는 않은 만큼 주가는 실적개선 등을 후행적으로 반영하며 움직일 것"이라고 예상했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr