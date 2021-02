[아시아경제 이승진 기자] 오뚜기 오뚜기 007310 | 코스피 증권정보 현재가 573,000 전일대비 4,000 등락률 +0.70% 거래량 4,258 전일가 569,000 2021.02.08 15:30 장마감 관련기사 2월 MSCI 분기리뷰 신규 편입 예상 종목은[2021 아시아소비자대상] 오뚜기 컵밥, 더 든든해진 한끼 식사강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠' close 가 지난해 코로나19 영향에 따른 가정간편식(HMR) 수요 증가 등에 힘입어 좋은 실적을 거뒀다.

오뚜기는 지난해 연결 기준 매출액은 2조5958억 원, 영업이익은 1984억 원으로 전년보다 각각 10.0%, 33.8% 증가했다고 8일 공시했다. 순이익은 1053억 원으로 5.6% 늘었다.

오뚜기는 "가정간편식을 비롯해 상온·냉장·냉동식품, 면류의 판매 실적이 증가했다"며 "선제적으로 판관비를 줄여 원가를 절감했다"고 설명했다.

