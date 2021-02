함안군, 설 앞두고 긴급 지원 대책 발표

전 군민에게 함안형 재난지원금 10만원 전액 함안사랑상품권으로 지급

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군이 8일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 위축된 지역경제 활성화를 위해 설 연휴 긴급 지원 대책을 발표했다.

조근제 군수는 긴급대책 발표를 통해 보편적 함안형 재난지원금, 선별적 재난지원금, 사용료 등 공공요금 감면 등 총 72억원을 투입하기로 하는 것을 골자로 한 지역 경기 부양책을 밝혔다.

군은 전 가구에 대해 나이, 소득, 재산과 상관없이 전 군민에게 10만원을 함안사랑상품권으로 지급한다. 문화예술인에게는 1인당 50만원, 총 4300만원을 지원하며 관광업체에 대해서는 1개소당 100만원, 총 900만원을 지원할 예정이다.

법인 택시와 전세버스 종사자는 1인당 100만원, 총 2억2100만원을 지원한다. 감염병예방법에 따라 격리 생활을 한 가구에는 국·도비 매칭 사업으로 총 4600만원의 생계비를 지원한다.

또 농업인들의 영농비 부담을 덜어주기 위해 농업기계 임대료 2400만원을 감면한다. 착한 임대인과 중소법인 및 개인사업자에게는 재산세와 주민세 등 총 1억5300만원을, 소상공인과 중소기업 국·공유재산 대부료 총 20만원을 감면한다.

조 군수는 "오늘 발표한 긴급 지원 방안이 군민들의 현실적인 어려움을 말끔히 해소하기에는 다소 부족하겠지만 앞으로도 사각지대가 발생하는 분야는 자체적인 긴급지원 방안을 마련하고 이를 적극적으로 추진해 지역경제가 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

